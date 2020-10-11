regno_dmitry

Контекстная реклама, Таргетинг, Настройка Google Analytics, GTM
УСЛУГИ РРС (КОНТЕКСТ)1
Настройка рекламы в Google Adwords ( Google ads) .1.1 Настройка Merchant Center (гугл покупки), динамический ремаркетинг, екомерс.1.2 Настройка рекламы Amazon ppc, Bing.1.3 Настройка рекламы в Яндекс.Директ .
- Подбор ключевых слов
- подбор минус слов
- написание объявлений
- таргетинговые настройки
- настройка целей
- настройка ремаркетинга
- настройка ретаргетинга
- настройка аналитики
- настройка метрики
- настройка GTM
- настройка РСЯ
- настройка КМС
- настройка DSA
- добавление ключевых слов
- подключение пуш уведомлений
- добавление минус слов
- обновление объявлений
- работа с аналитикой
- работа с целями
- план работ на следующий месяц
- отчет об эффективности рекламной кампании
- создание рекламного кабинета
- создание рекламных кампаний
- создание графического контента
- таргетинговые настройки аудиторий ( возраст, регион, интересы, пол, должность и тд..)
- тестирование аудиторий в течении месяца
- настройка пикселя фб
- корректировка объявлений в течении месяца
- отчет об эффективности рекламной кампании