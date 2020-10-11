regno_dmitry

Дмитрий Регно regno_dmitry

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Контекстная реклама, Таргетинг, Настройка Google Analytics, GTM

 УСЛУГИ РРС (КОНТЕКСТ)1

Настройка рекламы в Google Adwords ( Google ads) .1.1 Настройка Merchant Center (гугл покупки), динамический ремаркетинг, екомерс.1.2  Настройка рекламы Amazon ppc, Bing.1.3 Настройка рекламы в Яндекс.Директ .

  • Подбор ключевых слов
  • подбор минус слов
  • написание объявлений
  • таргетинговые настройки
  • настройка целей
  • настройка ремаркетинга
  • настройка ретаргетинга
  • настройка аналитики
  • настройка метрики
  • настройка GTM
  • настройка РСЯ
  • настройка КМС
  • настройка DSA
1.4 Ведение кампаний Google Adwords, Яндекс.Директ. 
  • добавление ключевых слов
  • подключение пуш уведомлений
  • добавление минус слов
  • обновление объявлений
  • работа с аналитикой
  • работа с целями
  • план работ на следующий месяц
  • отчет об эффективности рекламной кампании
1.5 Настройка таргетинговой рекламы (fb+инст) .
  • создание рекламного кабинета
  • создание рекламных кампаний
  • создание графического контента
  • таргетинговые настройки аудиторий ( возраст, регион, интересы, пол, должность и тд..)
  • тестирование аудиторий в течении месяца
  • настройка пикселя фб
  • корректировка объявлений  в течении месяца
  • отчет об эффективности рекламной кампании