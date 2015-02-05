Тех. переводы с/на англ/нем/яп.
Действующий переводчик в одном из бюро переводов.
OOP программирование на Java (включая веб с использованием REST/SOAP web services, JavaBeans, JSP, XSLT, XPath, XML, XML schema), Python, C++, PHP.
Верстка на HTML‚ CSS‚ JS, знание Ajax.
Shell программирование в Unix системах.
Опыт работы с MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL Developer, отличное знание SQL queries, опыт разработки БД с использованией нормальных форм (normalisation).
Базовое знание (на 1-ый сертификат Cisco) сетей.
Крепкое знание структур данных и алгоритмов, мат. анализа и статистики, линейных динамических систем.
Анализ данных (опыт работы с Minitab и SPSS).
Опыт работы с git, bitbucket, JIRA, JazzHub.
Знание Mac OS X.
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