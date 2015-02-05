rehdo

Максим rehdo

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Тех. переводы с/на англ/нем/яп. 

Действующий переводчик в одном из бюро переводов. 

OOP программирование на Java (включая веб с использованием REST/SOAP web services, JavaBeans, JSP, XSLT, XPath, XML, XML schema), Python, C++, PHP.

Верстка на HTML‚ CSS‚ JS, знание Ajax. 

Shell программирование в Unix системах. 

Опыт работы с MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL Developer, отличное знание SQL queries, опыт разработки БД с использованией нормальных форм (normalisation). 

Базовое знание (на 1-ый сертификат Cisco) сетей. 

Крепкое знание структур данных и алгоритмов, мат. анализа и статистики, линейных динамических систем. 

Анализ данных (опыт работы с Minitab и SPSS). 

Опыт работы с git, bitbucket, JIRA, JazzHub.

Знание Mac OS X.

Контактные данные:

[email protected]