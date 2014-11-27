Самбор Ирина Юрьевна. 22,09,1990.

2007-2012 - Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, специальность - социальная работа и кадровый менеджмент.

сентябрь 2011 - август 2012 - работа в Call - center LIFE, обслуживание абонентов в телефонном режиме и Internet-чате.

Сентябрь 2012- сентябрь 2014 - работа в Call-center Kyivstar, обслуживание клиентов различных категорий в телефонном режиме.

Настоящее время - работаю оператором в г. Запорожье.

Ответственно отношусь к работе, пунктуальна.