Доброго времени суток всем.
Доработка сайтов на CMS Opencart, Joomla, WordPress.
Контент-менеджмент.
Вёрстка из PSD.
Быстрое копирование лэндингов.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
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Ярослав выполнил работу быстро и по адекватной приемлемой цене! Рекомендую.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, работа оплачена вовремя и в полном объеме. Заказчиком доволен.