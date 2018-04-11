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Ярослав reject

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Доброго времени суток всем.

Доработка сайтов на CMS Opencart, Joomla, WordPress.

Контент-менеджмент.

Вёрстка из PSD.

Быстрое копирование лэндингов.

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Отзывы заказчиков

sergiy77
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Скачать сайт в виде html страницы
HTML
Ярослав выполнил работу быстро и по адекватной приемлемой цене! Рекомендую.
Задача поставлена четко, работа оплачена вовремя и в полном объеме. Заказчиком доволен.
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