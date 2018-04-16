2D дизайн логотипов ,вывесок ,табличек,оформление шапок для соцсетей,

Доброго времени суток. Делаю ВСЕ ВИДЫ ДИЗАЙНА и ОФОРМЛЕНИЯ В ВЕКТОРЕ и ГРАФИКЕ.ОТРИСОВКА И СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПОВ , БАННЕРОВ И РЕКЛАМЫ, опыт в рекламной сфере 12 лет и дизайне 6 лет рисую в векторе.Ваше задание делаю, как для Себя.К каждому заказу индивидуальный подход.Работаю с понятными заданиями до результата.Производитель и разработчик рекламной продукции.Посоветую и сделаю визуализацию для вашего бизнеса.Подберу цвета,шрифты и материалы для Вашей рекламы.Опыт работы в рекламной сфере более 10 лет от макета до изготовления, посоветую по оформлению и помогу с дизайном макета для вывески или брендированием . Работаю в Corel. https://kwork.ru/user/logobrand вот часть моих работ на фрилансе.