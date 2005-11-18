rem_develop

Группа из 6 программистов (возраст от 23 до 41 года) с достаточным опытом работы по специальности, ищет удаленную работу.
Специализируемся по написанию программ с использованием разных СУБД, веб-решения.
При разработке программных продуктов мы применяем следующие технологии:
1)
- Операционные система: Windows
- Платформа: .NET (ADO.NET, ASP.NET, Web Services, Remoting, WinForms)
- Среда разработки: MS Visual Studio .NET
- Языки программирования: C#, VB.NET
- Языки баз данных: SQL, T-SQL
- Язык моделирования: UML
- Язык разметки: XML, HTML
- СУБД: MS SQL, MaxDB (SAP DB), Firebird
- Case инструменты: MS Visio
- Тестирование: NUnit
- Методологии: RUP (Rational Unified Process)
- Принципы: OOP, OOD
2)
- Операционные системы: Windows, Unix
- Веб-сервер: Apache
- Язык программирования: PHP, ActionScript2
- СУБД: MySQL
- Принципы: OOP, OOD
Список основных реализованных проектов и процент участия в них.
1) MRP для REEMSTMA, 40%
2) SFA для BROCARD, 30%
3) CRM для ATM Technologies, 60%
4) корпоративные веб-сайты, 100%
5) система оплаты коммунальных платежей населения, 100%
6) система управления ресурсными операциями, 100%
7) система инвентаризации, 100%
8) АРМ юрлиц, 100%
9) Различные системы банковской отчетности, 100%