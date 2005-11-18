rem_develop

Группа из 6 программистов (возраст от 23 до 41 года) с достаточным опытом работы по специальности, ищет удаленную работу.

Специализируемся по написанию программ с использованием разных СУБД, веб-решения.

При разработке программных продуктов мы применяем следующие технологии:

1)

- Операционные система: Windows

- Платформа: .NET (ADO.NET, ASP.NET, Web Services, Remoting, WinForms)

- Среда разработки: MS Visual Studio .NET

- Языки программирования: C#, VB.NET

- Языки баз данных: SQL, T-SQL

- Язык моделирования: UML

- Язык разметки: XML, HTML

- СУБД: MS SQL, MaxDB (SAP DB), Firebird

- Case инструменты: MS Visio

- Тестирование: NUnit

- Методологии: RUP (Rational Unified Process)

- Принципы: OOP, OOD

2)

- Операционные системы: Windows, Unix

- Веб-сервер: Apache

- Язык программирования: PHP, ActionScript2

- СУБД: MySQL

- Принципы: OOP, OOD

Список основных реализованных проектов и процент участия в них.

1) MRP для REEMSTMA, 40%

2) SFA для BROCARD, 30%

3) CRM для ATM Technologies, 60%

4) корпоративные веб-сайты, 100%

5) система оплаты коммунальных платежей населения, 100%

6) система управления ресурсными операциями, 100%

7) система инвентаризации, 100%

8) АРМ юрлиц, 100%

9) Различные системы банковской отчетности, 100%