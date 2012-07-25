remactep

Алекасандр Петров remactep

 
39 летРоссия/Абакан
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Иконки для сайта

    $50

    favicon для сайта http://trustunited.ru/ а также иконки разных цветов + можно чуть графики (не на все) 1.лучшее предложение 2.рассрочка 3.выгодно 4.последние квартиры! 5.новинка 6.вторичка 7.бестселлер 8.класс люкс 9.первая линия 10. 3D тур * http://s5.uploads.ru/ZG9Eu.jpg пример на другом сайте на скриншоте (располагаться будет также на фото , поэтому с размером нужно угадать) !оплата ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Анимация на сайт видео

    http://sferagr.ru/ нужна такая же штука как на этом сайте внизу выходящая говорящая девушка кнопки выключить звук стоп и кнопка закрыть видео есть! снято как нужно! если есть опыт, сразу ссылку давайте

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание форума

    $5000

    с платная тех поддержка в течение существования проекта от вас требуется только техническая часть, дизайнер свой бюджет форума со всеми модулями 3000$ ежемесячная поддержка 1000$ просьба новичков не беспокоить берегите свое и мое время для связи оставляйте скайп, примеры работ и ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Иконки для сайта
Все супер! Рекомендую Александра как порядочного заказчика!
Все точно в срок рекомендую
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