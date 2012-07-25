favicon для сайта http://trustunited.ru/ а также иконки разных цветов + можно чуть графики (не на все) 1.лучшее предложение 2.рассрочка 3.выгодно 4.последние квартиры! 5.новинка 6.вторичка 7.бестселлер 8.класс люкс 9.первая линия 10. 3D тур * http://s5.uploads.ru/ZG9Eu.jpg пример на другом сайте на скриншоте (располагаться будет также на фото , поэтому с размером нужно угадать) !оплата ...