favicon для сайта http://trustunited.ru/ а также иконки разных цветов + можно чуть графики (не на все) 1.лучшее предложение 2.рассрочка 3.выгодно 4.последние квартиры! 5.новинка 6.вторичка 7.бестселлер 8.класс люкс 9.первая линия 10. 3D тур * http://s5.uploads.ru/ZG9Eu.jpg пример на другом сайте на скриншоте (располагаться будет также на фото , поэтому с размером нужно угадать) !оплата ...
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нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- $50Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
http://sferagr.ru/ нужна такая же штука как на этом сайте внизу выходящая говорящая девушка кнопки выключить звук стоп и кнопка закрыть видео есть! снято как нужно! если есть опыт, сразу ссылку давайтеАнимация6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
с платная тех поддержка в течение существования проекта от вас требуется только техническая часть, дизайнер свой бюджет форума со всеми модулями 3000$ ежемесячная поддержка 1000$ просьба новичков не беспокоить берегите свое и мое время для связи оставляйте скайп, примеры работ и ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
11 лет назад
Все супер! Рекомендую Александра как порядочного заказчика!
Ответный отзыв
Все точно в срок рекомендую