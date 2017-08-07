Ромащук Алексей Андреевич
Дата рождения 17.03.1985, женат, дочь 2006 г. рождения.
Контактный телефон 0931699818
Цель:
Найти более высокооплачиваемую работу, либо работу по совместительству.
Опыт работы:
С мая 2004 года работаю фоторедактором и фотографом в фотомагазине «АРКА», г. Николаев.
Корректирую цифровые фотографии, реставрирую старые снимки, выполняю
сложные виды фотомонтажа. Снимаю и обрабатываю фото на документы. Постянно сталкиваюсь с сложными задачами требующими творческого решения.
Образование:
1992-2000 г.
Общеобразовательная школа №55.
2000-2002 г.
Лицей «Педагог».
2002-2007 г.
Николаевскй государственный университет им. В.А. Сухомлинского,
специальность «Практическая психология».