Ромащук Алексей Андреевич

Дата рождения 17.03.1985, женат, дочь 2006 г. рождения.

Контактный телефон 0931699818

Цель:

Найти более высокооплачиваемую работу, либо работу по совместительству.

Опыт работы:

С мая 2004 года работаю фоторедактором и фотографом в фотомагазине «АРКА», г. Николаев.

Корректирую цифровые фотографии, реставрирую старые снимки, выполняю

сложные виды фотомонтажа. Снимаю и обрабатываю фото на документы. Постянно сталкиваюсь с сложными задачами требующими творческого решения.

Образование:

1992-2000 г.

Общеобразовательная школа №55.

2000-2002 г.

Лицей «Педагог».

2002-2007 г.

Николаевскй государственный университет им. В.А. Сухомлинского,

специальность «Практическая психология».