remarket_kz

Компания Ремаркет remarket_kzremarket_kz
Компания «ReMarket» это группа единомышленников специализирующихся на оказании услуг в сфере маркетинга и рекрутинга. Работая, мы поставили перед собой задачу создания компании с добрым именем, завоевания уважения и доверия со стороны клиентов.
Коллектив нашей компании – это грамотные и ответственные специалисты, имеющие многолетний стаж работы в области маркетинга и продаж. На счету наших сотрудников множество реализованных проектов, получивших высокую оценку со стороны клиентов.
Наши направления работы:
• Брендинг
• Консалтинг в области маркетинга
• Разработка рекламных и PR кампаний
• Разработка программ мотивации персонала
• Аутсорсинг маркетинговой деятельности компании
• Рекрутинг
Наши сотрудники имеют опыт маркетинговой деятельности в следующих областях:
• Производство и дистрибьюция товаров народного потребления
• Телекоммуникации
• СМИ
• Развлечения
Наши преимущества:
• Мы единственная компания на рынке, которая обеспечивает своих Клиентов стабильным ростом продаж.
• Полная и абсолютная конфиденциальность сделок, и решаемых задач Клиента.
• У нас работают только самые эффективные менеджеры, способные максимально эффективно решать предельно сложные задачи.
• У наших клиентов нет “проблем”, есть задачи, которые нужно решить.
• Работая с нами, Вы всегда понимаете суть конечного результата, а значит основной принцип компании «Будущее осязаемо» подтвержден.
Мы никогда не оставим Вас наедине с рынком и конкурентами. Мы с Вами и за Вас.