remarket_kz

Маркетинговое агентство "ReMarket"

Компания «ReMarket» это группа единомышленников специализирующихся на оказании услуг в сфере маркетинга и рекрутинга. Работая, мы поставили перед собой задачу создания компании с добрым именем, завоевания уважения и доверия со стороны клиентов.

Коллектив нашей компании – это грамотные и ответственные специалисты, имеющие многолетний стаж работы в области маркетинга и продаж. На счету наших сотрудников множество реализованных проектов, получивших высокую оценку со стороны клиентов.

Наши направления работы:

• Брендинг

• Консалтинг в области маркетинга

• Разработка рекламных и PR кампаний

• Разработка программ мотивации персонала

• Аутсорсинг маркетинговой деятельности компании

• Рекрутинг

Наши сотрудники имеют опыт маркетинговой деятельности в следующих областях:

• Производство и дистрибьюция товаров народного потребления

• Телекоммуникации

• СМИ

• Развлечения

Наши преимущества:

• Мы единственная компания на рынке, которая обеспечивает своих Клиентов стабильным ростом продаж.

• Полная и абсолютная конфиденциальность сделок, и решаемых задач Клиента.

• У нас работают только самые эффективные менеджеры, способные максимально эффективно решать предельно сложные задачи.

• У наших клиентов нет “проблем”, есть задачи, которые нужно решить.

• Работая с нами, Вы всегда понимаете суть конечного результата, а значит основной принцип компании «Будущее осязаемо» подтвержден.

Мы никогда не оставим Вас наедине с рынком и конкурентами. Мы с Вами и за Вас.