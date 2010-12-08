Канд. физ.-мат. наук "Разработка методики полнопрофильного анализа спектров рентгеновской флуоресценции"(2001)
В настоящее время доцент кафедры Физики металлов и полупроводников НТУ "Харьковский политехнический институт"
=====Научные интересы:
1)Разработка алгоритмов и методов обработки экспериментальных данных.
2)Анализ рентгеновских спектров и микроскопических изображений.
3)Построение систем с элементами искусственного интеллекта.
=====Практические знания:
1) Языки программирования - Delphi,Pascal (высокий уровень) C,C++,Assembler,Foxpro (средний уровень)
2) Базы Данных - IB/FireBird,MS SQL, MYSQL
=====Опыт работы (некоторые важные этапы)
1) Разработка системы автоматизированного выпуска смет "APM BC" (1993-1996, ведущий инженер программист)
2) Разработка и сопровождение системы "РЕЕСТР АКЦИЙ" (1996-2005, начальник отдела)
3) Разработка системы управления экспериментальным оборудованием и обработки данных рентгенофлуоресцентного анализа "СПРУТ" (1996-2001)
4) Разработка программного комплекса обработки рентгеновских экспериментов "New_Profile" (1992-2007)