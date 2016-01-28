О себе:

Хобби: Музыковедение, управление музыкальным интернет-лейблом, разработка игр на основе Unity, саунд-дизайн, hr-journal

Личные качества: Аналитические способности, харизма, активная жизненная позиция, высокая обучаемость, стрессоустойчивость в конфликтных и нестандартных ситуациях, общительность, честность, внимание к деталям, умение находить общий язык с клиентами, ответственность, высокая работоспособность, креативность, гибкость мышления

Дополнительные навыки: Microsoft Office (опытный пользователь), Adobe Photoshop (опытный пользователь), FL Studio (опытный пользователь), Steinberg Cubase (опытный пользователь), Sony Sound Forge (опытный пользователь), Autodesk SketchBook Pro (опытный пользователь), знания принципа работы сетей, навыки системного администратора (знание *nix, mac, windows, ios, blackberry os, android, свободное управление терминалом), любовь к котикам (опытный пользователь), большой опыт в разработке модификаций для игр