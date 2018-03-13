У меня есть большой опыт в следующем:

1. Организация (создание) локальной проводной или WiFi сети любого объема.

2. Диагностика и ремонт существующей локальной сети.

3. ИТ поддержка пользователей

4. ИТ поддержка любой офисной компьютерной техники

5. Внедрение облачных сервисов в компании / автоматизация выполнения задач:

- ЭДО - обмен внутри/вне компании электронными документами

- сдача отчетности через интернет

- БК - банк-клиенты

- облачная телефония

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Так же у меня есть очень полезная привычка:

я люблю приводить всё в порядок / идеальный вид.