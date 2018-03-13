У меня есть большой опыт в следующем:
1. Организация (создание) локальной проводной или WiFi сети любого объема.
2. Диагностика и ремонт существующей локальной сети.
3. ИТ поддержка пользователей
4. ИТ поддержка любой офисной компьютерной техники
5. Внедрение облачных сервисов в компании / автоматизация выполнения задач:
- ЭДО - обмен внутри/вне компании электронными документами
- сдача отчетности через интернет
- БК - банк-клиенты
- облачная телефония
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Так же у меня есть очень полезная привычка:
я люблю приводить всё в порядок / идеальный вид.
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