Автоматизация торговли. Учет бэк-офис АРМ. Продажи фронт-офис РМК

Многолетний опыт проектирования, разработки, кодирования, тестирования, отладки, внедрения и удаленного сопровождения многопользовательских систем под ОС Windows с применением SQL, Visual FoxPro, ActiveX, Win32 API, WMI, ODBC, WIA, XML, CSV, PCL.

За время профессиональной деятельности успел побывать как в роли исполнителя, так и в роли заказчика ИТ-услуг. Изучил мелкий и крупный бизнес как снаружи так и изнутри.

Специализируюсь на автоматизации офлайн учета и продаж в оптово-розничной торговле малого бизнеса.

Возможно также буду полезен в автоматизации таких сфер: