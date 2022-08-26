Автоматизация торговли. Учет бэк-офис АРМ. Продажи фронт-офис РМК
Многолетний опыт проектирования, разработки, кодирования, тестирования, отладки, внедрения и удаленного сопровождения многопользовательских систем под ОС Windows с применением SQL, Visual FoxPro, ActiveX, Win32 API, WMI, ODBC, WIA, XML, CSV, PCL.
За время профессиональной деятельности успел побывать как в роли исполнителя, так и в роли заказчика ИТ-услуг. Изучил мелкий и крупный бизнес как снаружи так и изнутри.
Специализируюсь на автоматизации офлайн учета и продаж в оптово-розничной торговле малого бизнеса.
Возможно также буду полезен в автоматизации таких сфер:
- Торговля (рабочие места продавца-кассира, продавца-консультанта, менеджера по закупкам/продажам, босса)
- Производство (учет сырья и готовой продукции, технокарты, калькуляции, расчет себестоимости)
- Комиссионная торговля (расчет сроков, цен и комиссий)
- АТП, грузоперевозки (путевые листы, учет ГСМ)
- Агентство недвижимости (подбор объекта по бесчисленному количеству параметров)
- Кадровое агентство (подбор персонала по различным критериям)
- Туристическое агентство (подбор тура по срокам, продолжительности, цене)
- Аренда площадей (рынок, супермаркет, студия, зал; сроки, оплата)
- Прокат (учет наличия, дохода, контроль выдачи и приемки)
- Гостиница, турбаза, хостел (планирование заселения/выселения, контроль оплаты)
- Парикмахерская (календарь/планировщик посещений)
- Учебное, спортивное, увеселительное заведение (расписание занятий/посещений)
- Диспетчерская (фиксирование заявок, получение оперативной информации о состоянии работ)
- База клиентов (салон, клуб, секция, солярий, бильярд, боулинг, бассейн, клиника, кооператив, ЖЭК)
- Проходная (контроль перемещений на/за территорию)
- Инвентарный учет (учет основных средств)
- Ломбард (учет цен, сроков, оплат, комиссий)
- Общепит (калькуляция блюд, обслуживание клиентов, взаимодействие кухня-зал)
- Бухгалтерия (формирование различных видов учета)
- Паспортный стол (формирование учета заявленных и выданных справок)
- Рембытсервис (учет техники, запчастей, оплат, сроков, гарантий)
- Мельница (учет сырья и готовой продукции)
- Маслобойня (учет оприходованного сырья и оплаты за него)
- Пункт приема тары, бумаги, пластика, лома, грибов, ягод, трав (учет оприходованного сырья и оплаты за него)
- СТО (формирование сметы на перечень требуемых/выполненных работ)
- Расчет З/П (для оплаты посменного, сдельного или почасового труда)
- Учет рабочего времени (в цеху, в офисе)
- Экзаменатор, тест (в учебных заведениях, коллективах)
- Картотека, каталог, справочник