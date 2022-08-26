remitol

Андрей remitol

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Автоматизация торговли. Учет бэк-офис АРМ. Продажи фронт-офис РМК

Многолетний опыт проектирования, разработки, кодирования, тестирования, отладки, внедрения и удаленного сопровождения многопользовательских систем под ОС Windows с применением SQL, Visual FoxPro, ActiveX, Win32 API, WMI, ODBC, WIA, XML, CSV, PCL.

За время профессиональной деятельности успел побывать как в роли исполнителя, так и в роли заказчика ИТ-услуг. Изучил мелкий и крупный бизнес как снаружи так и изнутри.

Специализируюсь на автоматизации офлайн учета и продаж в оптово-розничной торговле малого бизнеса.

Возможно также буду полезен в автоматизации таких сфер:

  • Торговля (рабочие места продавца-кассира, продавца-консультанта, менеджера по закупкам/продажам, босса)
  • Производство (учет сырья и готовой продукции, технокарты, калькуляции, расчет себестоимости)
  • Комиссионная торговля (расчет сроков, цен и комиссий)
  • АТП, грузоперевозки (путевые листы, учет ГСМ)
  • Агентство недвижимости (подбор объекта по бесчисленному количеству параметров)
  • Кадровое агентство (подбор персонала по различным критериям)
  • Туристическое агентство (подбор тура по срокам, продолжительности, цене)
  • Аренда площадей (рынок, супермаркет, студия, зал; сроки, оплата)
  • Прокат (учет наличия, дохода, контроль выдачи и приемки)
  • Гостиница, турбаза, хостел (планирование заселения/выселения, контроль оплаты)
  • Парикмахерская (календарь/планировщик посещений)
  • Учебное, спортивное, увеселительное заведение (расписание занятий/посещений)
  • Диспетчерская (фиксирование заявок, получение оперативной информации о состоянии работ)
  • База клиентов (салон, клуб, секция, солярий, бильярд, боулинг, бассейн, клиника, кооператив, ЖЭК)
  • Проходная (контроль перемещений на/за территорию)
  • Инвентарный учет (учет основных средств)
  • Ломбард (учет цен, сроков, оплат, комиссий)
  • Общепит (калькуляция блюд, обслуживание клиентов, взаимодействие кухня-зал)
  • Бухгалтерия (формирование различных видов учета)
  • Паспортный стол (формирование учета заявленных и выданных справок)
  • Рембытсервис (учет техники, запчастей, оплат, сроков, гарантий)
  • Мельница (учет сырья и готовой продукции)
  • Маслобойня (учет оприходованного сырья и оплаты за него)
  • Пункт приема тары, бумаги, пластика, лома, грибов, ягод, трав (учет оприходованного сырья и оплаты за него)
  • СТО (формирование сметы на перечень требуемых/выполненных работ)
  • Расчет З/П (для оплаты посменного, сдельного или почасового труда)
  • Учет рабочего времени (в цеху, в офисе)
  • Экзаменатор, тест (в учебных заведениях, коллективах)
  • Картотека, каталог, справочник