Дизайн сайтов
Удобный и современный дизайн сайтов и лендингов
👋 Привет!Меня зовут Надежда. Я веб-дизайнер, по совместительству маркетолог. Делаю визуально стильные сайты с интуитивно понятным интерфейсом. Структурирую информацию на странице, чтобы она принесла максимум пользы, как потенциальному пользователю, так и владельцу сайта. В своей работе использую навыки маркетолога, могу провести конкурентный анализ, и на его основании спроектировать дизайн, который повысит вероятность увеличения целевых показателей.
Разработаю для вас
- Продающий Landing Page
- Многостраничный сайт
- Интернет-магазин
Разработка на Tilda: разработаю сайт с использованием стандартных и Zero-блоков. Могу настроить анимацию.
Всегда на связи
Если мы начали с вами сотрудничать, значит я всегда на связи и готова ответить на все ваши вопросы.
Цены и сроки
Дизайн сайтов и landing page. 10$ — за каждый блок(экран) в проекте.
Работаю по предоплате 50%. Правки бесплатно.
Свяжитесь со мной:
Почта: [email protected]
Телефон (WhatsApp): +7 938 409-45-65
Telegram: @kudinova_mm
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