Дизайн сайтов

Удобный и современный дизайн сайтов и лендингов

👋 Привет!

Меня зовут Надежда. Я веб-дизайнер, по совместительству маркетолог. Делаю визуально стильные сайты с интуитивно понятным интерфейсом. Структурирую информацию на странице, чтобы она принесла максимум пользы, как потенциальному пользователю, так и владельцу сайта. В своей работе использую навыки маркетолога, могу провести конкурентный анализ, и на его основании спроектировать дизайн, который повысит вероятность увеличения целевых показателей.

Разработаю для вас

Продающий Landing Page

Многостраничный сайт

Интернет-магазин

Работаю в Figma.

Разработка на Tilda: разработаю сайт с использованием стандартных и Zero-блоков. Могу настроить анимацию.

Всегда на связи

Если мы начали с вами сотрудничать, значит я всегда на связи и готова ответить на все ваши вопросы.

Цены и сроки

Дизайн сайтов и landing page. 10$ — за каждый блок(экран) в проекте.

Работаю по предоплате 50%. Правки бесплатно.

Свяжитесь со мной:

Почта: [email protected]

Телефон (WhatsApp): +7 938 409-45-65

Telegram: @kudinova_mm

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