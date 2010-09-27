remnotebook

Предлагаем Вашему вниманию новый, ультрасовременный сервис-центр по ремонту ноутбуков и другой компьютерной техники. Специалисты нашей компании обладают огромным практическим опытом и мощной теоретической базой, которая позволяет быстро, качественно и недорого отремонтировать любой компьютер. Мы выполняем следующие виды работ: Замена матрицы, Замена аккумулятора, ультразвуковая и химическая чистка после попадания влаги, разблокировка, Замена программного обеспечения и другие виды профилактического и оперативного ремонта