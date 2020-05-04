remont_legko

Услуги дизайнера интерьера ǀ 3D Визуализация ǀ Авторский надзор ǀ Комплектация
Добро пожаловать!
Меня зовут Владислав, я дизайнер интерьера, 3Д визуализатор.
Предлагаю услуги по созданию дизайн-проектов для жилых и не жилых помещений.
Для Вас:
- Дизайн-проект жилых и общественных помещений;
- 3D визуализации интерьера, экстерьера;
- Тех. документация с чертежами для строителей
- Подбор материалов и наполнения интерьеров
- Авторский надзор
Опыт работы более 7 лет.
Мои контакты:
Телефон: +38099 54 47 601
email: [email protected]
Портфолио:
https://www.instagram.com/sushkov_design/