remont_legko

Услуги дизайнера интерьера ǀ 3D Визуализация ǀ Авторский надзор ǀ Комплектация

Добро пожаловать!

Меня зовут Владислав, я дизайнер интерьера, 3Д визуализатор.

Предлагаю услуги по созданию дизайн-проектов для жилых и не жилых помещений.

Для Вас:

- Дизайн-проект жилых и общественных помещений;

- 3D визуализации интерьера, экстерьера;

- Тех. документация с чертежами для строителей

- Подбор материалов и наполнения интерьеров

- Авторский надзор

Опыт работы более 7 лет.

Мои контакты:

Телефон: +38099 54 47 601

email: [email protected]

Портфолио:

https://www.instagram.com/sushkov_design/

https://www.behance.net/sushkov_de4f59