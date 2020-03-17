Монтаж видео. Premiere Pro, After Effects, Edius

ВИДЕО ДЛЯ БИЗНЕСАМонтаж промо-ролика, видеопрезентациия продукта компании, видеорассказ о преимуществах сотрудничества с вами, тимбилдинг. Графическое оформление рекламы. Фильм о компании. Монтаж обучающего корпоративного видео. Видео презентация производства

ВИДЕОБЛОГ, ОНЛАЙН КУРС, YOUTUBE КАНАЛ, INSTAGRAM

Креативный монтаж видео для вашего канала, блога, странички. Инфографика, видео и аудио эффекты, стильное оформление. Отчетное видео о событии. Продающее видео для Instagram

ДОМАШНЕЕ ВИДЕО

Праздники, семейные фильмы, Love Story. Видео-поздравление с Днем рождения. Оригинальный видеомонтаж о путешествии. Монтаж свадебного клипа