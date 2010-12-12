remote_yurist

Тарас remote_yurist

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Гарантийние обязательства на расходние материалы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Юридические услуги
1 отзыв
от $1
нет рейтинга