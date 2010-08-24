remotejob

Работин remotejob

 
43 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать главную страницу на flash

    См. картинку + чтобы все линки можно было самому менять (настройки, конфиг) + меню динамическое - список\линки из конфига +отдельно еще flash повторяющий меню, должно быть просто меню, будет использовано на других страницах

    Flash
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wordpress website №3

    Дизайн мы предоставим в PSD формате (пример страницы приаттачен). Сайт должен отображаться одинаково во всех основных браузерах. + написать короткое пошаговое описание как проинсталировать сайт. Общение скайпом. Укажите фактическое количество часов на разработку и стоимость работы. (!)Готово должно быть утром ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wordpress сайт №2

    Дизайн мы предоставим в PSD формате (пример страницы приаттачен). + написать короткое пошаговое описание как проинсталировать сайт. Общение скайпом. Укажите фактическое количество часов на разработку, дату когда работа будет выполнена и стоимость работы. Плагины: WP Forum server (http://wordpress.org/extend/plugins/forum-server/screenshots/) если можете ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой сайт на Wordpress

    Необходимо создать простой сайт на Wordpress (8 статических страниц). Дизайн мы предоставим в PSD формате (пример страницы приаттачен). + написать короткое пошаговое описание как проинсталировать сайт. Общение скайпом. Укажите фактическое количество часов на разработку, дату когда работа будет выполнена ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад