См. картинку + чтобы все линки можно было самому менять (настройки, конфиг) + меню динамическое - список\линки из конфига +отдельно еще flash повторяющий меню, должно быть просто меню, будет использовано на других страницах
- Анимация3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Дизайн мы предоставим в PSD формате (пример страницы приаттачен). Сайт должен отображаться одинаково во всех основных браузерах. + написать короткое пошаговое описание как проинсталировать сайт. Общение скайпом. Укажите фактическое количество часов на разработку и стоимость работы. (!)Готово должно быть утром ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Дизайн мы предоставим в PSD формате (пример страницы приаттачен). + написать короткое пошаговое описание как проинсталировать сайт. Общение скайпом. Укажите фактическое количество часов на разработку, дату когда работа будет выполнена и стоимость работы. Плагины: WP Forum server (http://wordpress.org/extend/plugins/forum-server/screenshots/) если можете ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать простой сайт на Wordpress (8 статических страниц). Дизайн мы предоставим в PSD формате (пример страницы приаттачен). + написать короткое пошаговое описание как проинсталировать сайт. Общение скайпом. Укажите фактическое количество часов на разработку, дату когда работа будет выполнена ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад