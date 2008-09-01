remvord100

Почта, файервол, домен, cisco, isa.

09.2008 - продолжаю работать , РБК Банк

Системный администратор, зам. начальника IT - отдела

Внедрение, настройка, администрирование серверов на базе Win Server 2008 64x (2 DC(AD,DNS,DHCP),Windows 2003 R2,Hyper V, VPN, BankClient "BSS", ISA 2006 St.SP1, АБС "Бисквит"(Linux), File Server, MS SQL 2005, Exchange Server 2007, MDaemon 10, Kerio MailServer 6. SBS 2008 Pr64x.

Сервера HP Prolant DL 380 G5.

Перевод основного парка ПК на бездисковые терминалы (WTWare, ядро Linux 2.6) Установка, настройка комплекса CA,RA,АРМ Администратора на базе ПО УЦ КриптоПро. Настройка конфигурирование оборудования CIsco.Обеспечение отказоустойчивой работы БД MSSql 2005 (mirror).

Корпоративные антивирусные пакеты: NOD 32 Enterprise 3.0.

Архивирование данных: Cobian Backup, Acronis.

Планирование расходов,закупка оборудования и ПО, лицензирование.

Администрирование сайтов:

www.rbkbank.ru, www.riir.ru, www.dreamauto.ru, www.dmitriy.riir.ru

02.2008 - 09.2008 , KБ MKБ (Межрегиональный Клиринговый Банк)

Системный администратор, зам. начальника IT - отдела

Установка, настройка, администрирование 8 серверов (2 DC(AD,DNS,DHCP), Web Serv.+WSUS+SMS2003, BankClient "Инист", ISA 2006 St., "Афина"+Oracle, Terminal (HP Prolant DL 380 G5), File Server (HP Storage 1500)) все сервера на ОС Windows 2003 R2 Server, Terminal Server на Windows 2003 R2 Server 64 bit. ASPLinux Server IV.

9 доп. офисов (VPN, Zyxel ZyWall 35) входят в один домен, 1 филиал (г.Нальчик, отдельный домен), общая численность около 250 комп. Подключение, настройка банкоматов (Cisco 800 Series). Корпоративные антивирусные пакеты: NOD 32 Enterprise 3.0, Symantec Antivir. Corp. 10.1.6 Обслуживание АТС Panasonic TDA600S.

Архивирование данных: Cobian Backup, Acronis.

Планирование расходов,закупка оборудования и ПО.

Создание, администрирование сайтов, продвижение в поисковиках:

www.riir.ru, www.rbkbank.ru, www.dreamauto.ru, www.dmitriy.riir.ru, www.design.riir.ru