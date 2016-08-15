Ищу работу!

Пишу информационные статьи на самые различные темы. Высшее образование по специальности "Таможенное дело", окончила музыкальную школу, имею диплом инструктора по рабочим качествам собак и разряд по конному спорту. Увлекаюсь фотографией и астрономией. Как видно, круг моих интересов широк и я постоянно его расширяю.

Грамотность и уникальность - отличительная черта моих текстов. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом и SEO с различными требованиями. Всегда проверяю тексты несколькими сервисами, в т.ч. на тошноту.

Не беру в работу тексты на незнакомые темы, поэтому если я подала заявку на Ваш проект, значит мне действительно есть, что написать.

Уважаю ваше и свое время. Никогда не затягиваю сроки и не отказываюсь от работы без веских на то причин (таких случаев, к слову, пока не было). Не беру очень срочных заказов, поскольку работаю вечерами.

Буду рада сотрудничеству!