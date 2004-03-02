Видеомонтажёр, Эдитор, Графический дизайнер
Работаю в программах Adobe After Effects, Sony Vegas Pro, Adobe Photoshop с опытом ~5 лет.
Делаю различные видеоролики:
• Видеомонтажи по играм (геймплей, нарезки со стримов, хайлайты, эдиты, мувики)
• Эдиты в TikTok/Reels/Shorts
• Нарезка видеоматериала с переходами
• Прочие видеоролики по вашему желанию
Работаю с фотографиями:
• Отрисовка логотипов
• Вырезка объектов с мелкими деталями и тенями
• Обработка фотографии
• Обработка лица, удаление дефектов кожи
• Оформление для соц. сетей
• Превью-картинки для видеороликов на YouTube.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Art for yt/vkнет просмотров
- Preview for video1 просмотр
- Logoнет просмотров
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 дней
нет рейтинга