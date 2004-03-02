Видеомонтажёр, Эдитор, Графический дизайнер

Работаю в программах Adobe After Effects, Sony Vegas Pro, Adobe Photoshop с опытом ~5 лет.

Делаю различные видеоролики:

• Видеомонтажи по играм (геймплей, нарезки со стримов, хайлайты, эдиты, мувики)

• Эдиты в TikTok/Reels/Shorts

• Нарезка видеоматериала с переходами

• Прочие видеоролики по вашему желанию

Работаю с фотографиями:

• Отрисовка логотипов

• Вырезка объектов с мелкими деталями и тенями

• Обработка фотографии

• Обработка лица, удаление дефектов кожи

• Оформление для соц. сетей

• Превью-картинки для видеороликов на YouTube.