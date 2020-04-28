Добрый день!)

Меня зовут Рената, я вместе с командой занимаюсь продвижением личных блогов и проектов в Инстаграме/ФБ с помощью таргетированной рекламы.

Основные направления деятельности

Личные блоги (предприниматели/блогеры )

Проекты в теме медицины ( очищение, детокс, диагностика, chek-up)

онлайн школы ( школы егэ с бюджетом от 200тыс,р в месяц)

Готов взять ответственность за это направление и помочь вам увеличить подписчиков и доход.

Интересно ли вам получить КП с кейсами и отзывами о моей работе?