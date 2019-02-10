renat_khametzyan

Ренат Хаметзянов renat_khametzyanrenat_khametzyan
41 годРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по контекстной рекламе в РСЯ. Специалист по рекламе в ВКонтакте
Добрый день, дорогие друзья)
Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.
Наверняка вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезен, потому что могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.
Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.
Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится))
Связаться со мной можно здесь: https://vk.com/renat_khametzyanov
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