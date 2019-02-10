renat_khametzyan

Специалист по контекстной рекламе в РСЯ. Специалист по рекламе в ВКонтакте

Добрый день, дорогие друзья)

Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.

Наверняка вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезен, потому что могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.

Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.

Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится))

Связаться со мной можно здесь: https://vk.com/renat_khametzyanov