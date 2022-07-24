renatavaschilova

Рената Ващилова renatavaschilovarenatavaschilova
23 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайтер
Спешу развиваться в направлении написания различных текстов.
В процессе написания статей в школьную и городскую газеты, рефератов/докладов по заданной тематике
на заказ и в процессе интервьюирования людей, проходя небольшую стажировку на
телеканале ОНТ, я развила неплохие композиционные и редакторские навыки, а
также внимательность к деталям.
Уровень английского – B2.
Я против войны в Украине!