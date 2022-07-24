renatavaschilova

Копирайтер

Спешу развиваться в направлении написания различных текстов.

В процессе написания статей в школьную и городскую газеты, рефератов/докладов по заданной тематике

на заказ и в процессе интервьюирования людей, проходя небольшую стажировку на

телеканале ОНТ, я развила неплохие композиционные и редакторские навыки, а

также внимательность к деталям.

Уровень английского – B2.