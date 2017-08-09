Звукорежиссер, Sound-Design

Закончил юридический ВУЗ, работаю звукорежиссером, учусь в аспирантуре.

Что я умею:

- запись, монтаж рекламных аудиороликов всех видов и жанров на основе

предоставленных сценариев и пожеланий клиентов к звучанию;

- подбор музыки, шумов и эффектов к промо-роликам;

- озвучивание промо-роликов;

- участие в просмотрах выпускаемых серий и написании комментариев для удалённых

звукорежиссёров;

- запись диктора;

- пост-обработка;

- расстановка записанного дикторского текста в звуковом сопровождении ролика;

- синхронизация звука с видео;

- создание музыкальных произведений;

- саунд-дизайн.

Что я еще умею:

- SMM;

- наполнение и поддержка сайта;

- координация проекта;

- SEO;

- составление и рассылка коммерческих предложений;

- видеомонтаж.

- изучение новшеств в теории звукорежиссуры.

- координация проектов, взаимодействие с режиссёрами, продюсерами, удалёнными звукорежиссёрами.

Какие программы я знаю (относящиеся к саунд-дизайну):

· Adobe Audition – профессионально.

· Cubase – пользователь.

· Abletone – пользователь.

· Soundforge - профессионально.

· Reason - профессионально.

· FL - профессионально.

· Pro-tools - профессионально.

· Logic Pro – опытный пользователь.