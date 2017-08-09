Закончил юридический ВУЗ, работаю звукорежиссером, учусь в аспирантуре.
Что я умею:
- запись, монтаж рекламных аудиороликов всех видов и жанров на основе
предоставленных сценариев и пожеланий клиентов к звучанию;
- подбор музыки, шумов и эффектов к промо-роликам;
- озвучивание промо-роликов;
- участие в просмотрах выпускаемых серий и написании комментариев для удалённых
звукорежиссёров;
- запись диктора;
- пост-обработка;
- расстановка записанного дикторского текста в звуковом сопровождении ролика;
- синхронизация звука с видео;
- создание музыкальных произведений;
- саунд-дизайн.
Что я еще умею:
- SMM;
- наполнение и поддержка сайта;
- координация проекта;
- SEO;
- составление и рассылка коммерческих предложений;
- видеомонтаж.
- изучение новшеств в теории звукорежиссуры.
- координация проектов, взаимодействие с режиссёрами, продюсерами, удалёнными звукорежиссёрами.
Какие программы я знаю (относящиеся к саунд-дизайну):
· Adobe Audition – профессионально.
· Cubase – пользователь.
· Abletone – пользователь.
· Soundforge - профессионально.
· Reason - профессионально.
· FL - профессионально.
· Pro-tools - профессионально.
· Logic Pro – опытный пользователь.