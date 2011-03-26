3D/2D дизайнер, разработчик компьютерных игр
Ищу удалённую работу в сфере 3D/2D дизайна, разовые заказы.
Hi-poly, Low-poly модели, текстурирование, визуализация интерьеров, анимация.
Дизайн сайтов, web-оптимизация изображений, создание 3D баннеров (анимированных GIF), наборов иконок Vista, небольших 3D/2D игр.
Использую исключительно свободное ПО: Blender и Gimp. Смотрите портфолио на linuxarts.org.
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Портфолио
- Без названия137 просмотров
- Без названия157 просмотров
- Без названия159 просмотров
- Без названия166 просмотров
- Без названия187 просмотров
- 2D игра "Safeloaders"174 просмотра
- ImageDiscerner200 просмотров
- ImageStego137 просмотров
- Без названия105 просмотров
- Без названия116 просмотров
- Без названия115 просмотров
- Без названия138 просмотров