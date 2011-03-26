3D/2D дизайнер, разработчик компьютерных игр

Ищу удалённую работу в сфере 3D/2D дизайна, разовые заказы.

Hi-poly, Low-poly модели, текстурирование, визуализация интерьеров, анимация.

Дизайн сайтов, web-оптимизация изображений, создание 3D баннеров (анимированных GIF), наборов иконок Vista, небольших 3D/2D игр.

Использую исключительно свободное ПО: Blender и Gimp. Смотрите портфолио на linuxarts.org.