Профессиональная настройка Яндекс.Директ и Google Adwords
Настрою контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google Adwords. Опыт более 3 лет!
Подбираю широкую семантику, обязательно согласовываю с Заказчиком! Составляю максимально релевантные объявления (за счет составления на каждый ключ одного объявления, правильной группировки ключевых слов и составления списка минус-слов).
Настраиваю кампании на Поиск, РСЯ, Ретаргетинг/Ремаркетинг, Динамические объявления, Товарные объявления.
Настройка целей в Метрике и Analytics в течение 1 дня.
Повышаю CTR на поиске до 20%. Увеличиваю конверсию и снижаю их стоимость до 200 руб.
Имею сертификаты Яндекс.Директ (№38416) и Google Adwords (https://www.google.ru/partners/#i_profile;idtf=100861239246117510091)
Проведу бесплатный аудит имеющихся рекламных кампаний.
Действие аккаунта приостановлено!