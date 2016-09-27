Профессиональная настройка Яндекс.Директ и Google Adwords

Настрою контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google Adwords. Опыт более 3 лет!

Подбираю широкую семантику, обязательно согласовываю с Заказчиком! Составляю максимально релевантные объявления (за счет составления на каждый ключ одного объявления, правильной группировки ключевых слов и составления списка минус-слов).

Настраиваю кампании на Поиск, РСЯ, Ретаргетинг/Ремаркетинг, Динамические объявления, Товарные объявления.

Настройка целей в Метрике и Analytics в течение 1 дня.

Повышаю CTR на поиске до 20%. Увеличиваю конверсию и снижаю их стоимость до 200 руб.

Имею сертификаты Яндекс.Директ (№38416) и Google Adwords (https://www.google.ru/partners/#i_profile;idtf=100861239246117510091)

Проведу бесплатный аудит имеющихся рекламных кампаний.