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Копирайтер Дамира Утеулиева
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Seo-тексты, продающие и описывающие статьи различной тематики, наполнение сайтов контентом, транскрибации, рерайтинг.
Работая со мной, вы получаете:
- уникальность текста не ниже 94,5 %,
- своевременное исполнение заказа,
- точное следование вашим инструкциям,
- высокое качество аудио- и видеосвязи.
- высокая скорость печати,
- уверенный пользователь ПК,
- хороший английский,
- 100% грамотность на русском языке,
- умение слушать и грамотно говорить.
Дополнительное образование:
- тренинг “Профессия Копирайтер”,
- тренинг по удаленной работе,
- английский PreIntermediat.
- доброжелательная, позитивная,
- ответственная, исполнительная,
- умею договариваться и держать слово.
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P.P.S. Заказы выполняются в порядке поступления.
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