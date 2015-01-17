качественный копирайтинг по приемлемым ценам

Качественный копирайтинг по приемлемым ценам !

звоните:+77774695832 пишите: renin78@ mail.ru

стучитесь: skype damira078

узнайте больше: соц.сети: http://vk.com/renin78

Копирайтер Дамира Утеулиева

Заказывайте:

Seo-тексты, продающие и описывающие статьи различной тематики, наполнение сайтов контентом, транскрибации, рерайтинг.

Работая со мной, вы получаете:

уникальность текста не ниже 94,5 %,

своевременное исполнение заказа,

точное следование вашим инструкциям,

высокое качество аудио- и видеосвязи.

Навыки :

высокая скорость печати,

уверенный пользователь ПК,

хороший английский,

100% грамотность на русском языке,

умение слушать и грамотно говорить.

Образование: высшее экономическое.

Дополнительное образование:

тренинг “Профессия Копирайтер”,

тренинг по удаленной работе,

английский PreIntermediat.

Личные качества:

доброжелательная, позитивная,

ответственная, исполнительная,

умею договариваться и держать слово.

Посмотрите примеры моих работ (портфолио):

https://drive.google.com/drive/#folders/0BwZjiBdKg9l-TVF6bC01c3dyaTQ

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P.S. Воспользуйтесь бонусом! На первый заказ скидка 15 %.

P.P.S. Заказы выполняются в порядке поступления.

Делайте заказы заблаговременно!

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