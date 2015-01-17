renin78

Дамира renin78

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
качественный копирайтинг по приемлемым ценам

                                                                                                                                               

     Качественный копирайтинг по приемлемым ценам !           

                                                                                                                               

                                                                                        звоните:+77774695832                                                                                      пишите: renin78@ mail.ru

                                                                               стучитесь:  skype  damira078

                                           узнайте больше: соц.сети: http://vk.com/renin78     

                                                                        Копирайтер Дамира Утеулиева

    Заказывайте:

Seo-тексты, продающие и описывающие статьи различной тематики, наполнение сайтов контентом, транскрибации, рерайтинг.

 

         Работая со мной, вы получаете:

  • уникальность текста не ниже 94,5 %,
  • своевременное исполнение заказа,
  • точное следование вашим инструкциям,
  • высокое качество аудио- и видеосвязи.
Навыки :

  • высокая скорость печати,
  • уверенный пользователь ПК,
  • хороший английский,
  • 100% грамотность на русском языке,
  • умение слушать и грамотно говорить.
Образование: высшее экономическое.

Дополнительное образование:

  • тренинг “Профессия Копирайтер”,
  • тренинг по удаленной работе,
  • английский PreIntermediat.
Личные качества:

  • доброжелательная, позитивная,
  • ответственная, исполнительная,
  • умею договариваться и держать слово.
Посмотрите примеры моих работ (портфолио):

https://drive.google.com/drive/#folders/0BwZjiBdKg9l-TVF6bC01c3dyaTQ

Ознакомьтесь с некоторыми отзывами: 

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P.S.  Воспользуйтесь бонусом! На первый заказ скидка 15 %.

P.P.S. Заказы выполняются в порядке поступления. 

           Делайте заказы заблаговременно!

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