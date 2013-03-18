Нужно донатянуть страницы каталог, товар, корзина. Сайт dafish.ru
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Нужно донатянуть страницы каталог, товар, корзина. Сайт dafish.ru
Тема дипломной работы Математическое моделирование лесных пожаров. Преподаватель выслала какие то файлы еще, описывающие диплом. Бюджет по договоренности. Программа нужна на C++\C#\Mathcat ...
Требуется грамотный спец для разработки портала автомобилей, сравнительной таблицы и модуля поиска. Сроки – сжатые! Только профи!