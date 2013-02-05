repa_ua

Юлия Сильченко repa_ua

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Фамилия: Сильченко

Имя: Юлия

Отчество: Викторовна

Дата рождения: 26.08.1988

Возраст: 24

Место рождения: Черниговская обл., Н-Северский р-н, с. Печенюги, ул. Центральная, д. 138

Семейное положение: не замужем

Адрес: г. Чернигов, ул. Щорса, д. 37

Телефон: 80636484205

E-mail: [email protected]

Образование: высшее

2005-2010

Название учебного заведения: Черниговский национальный педагогический университет им. Т.Г. Шевченка

Факультет: физико-математический

Специальность: математика та основы информатики

Опыт работы:

2010-2012

Место работы: школа (Черниговская обл., Борзнянский р-н, с. Великая Загоровка)

Должность: педагог