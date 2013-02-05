Фамилия: Сильченко
Имя: Юлия
Отчество: Викторовна
Дата рождения: 26.08.1988
Возраст: 24
Место рождения: Черниговская обл., Н-Северский р-н, с. Печенюги, ул. Центральная, д. 138
Семейное положение: не замужем
Адрес: г. Чернигов, ул. Щорса, д. 37
Телефон: 80636484205
E-mail: [email protected]
Образование: высшее
2005-2010
Название учебного заведения: Черниговский национальный педагогический университет им. Т.Г. Шевченка
Факультет: физико-математический
Специальность: математика та основы информатики
Опыт работы:
2010-2012
Место работы: школа (Черниговская обл., Борзнянский р-н, с. Великая Загоровка)
Должность: педагог