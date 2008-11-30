repetitor08

Преподаватель английской филологии.

Высшее образование в области филологии (русский, английский) и в области менеджмента.

Опыт работы преподавателем 20 лет. Опыт работы по написанию диссертационных и дипломных работ - 5 лет. Рассматриваются предложения по сотрудничеству в области написания диссертаций и дипломных работ, а также прямые заказы от студентов и аспирантов. Возможны консультационные услуги по филологии и английскому языку.Сотрудник вуза дистанционного обучения Линк.

Сотрудник фирмы Happy-diplom (www.happy-diplom.ru)