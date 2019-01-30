2D artist / Illustrator / Graphic Designer

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Меня зовут Александра и я иллюстратор из Одессы.

Работаю много и усердного, потому что люблю свою работу. Моя сильная сторона это

иллюстрация для сайтов и мобильных приложений.

За время работы выработала для себя по этапную методологию для работы над проектом, что бы работа была предсказуемой и

результативной.

﻿﻿Опыт :

﻿Более 2-х лет работы над иллюстрациями для веб-сайтов и мобильных приложений, а также

постоянное обучение и прохождение профильных курсов. Преподавание в Beetroot Academy.

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