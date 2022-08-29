requesterido123

Html coding service

Привіт! Із задоволенням поділюсь інформацією щодо досвіду у напрямку веб-розробки для того щоб допомогти зрозуміти, чи являюсь я таким спеціалістом, який підходить саме тобі! Тому почну з опису досвіду роботи: Більше, ніж рік часу я працював фрілансером. У роботу брав сайти різної складності та різних типів:

Лендінги

Сайти-магазини

Багатосторінкові сайти

Фікси багів на існуючих сайтах

Апдейти також на вже існуючих сайтах

Головним сайтом компанії

Адмінкою

Шаблонами (темами)

Лендінгами (SEO сторінками)

Email - листами

Після цього знайшовши вакансію у офіс влаштувався на фулл тайм в продуктову компанію де працював майже 3 роки у класній команді. Виконував різноманітні таски з людьми, які мені їх давали. Працював з дизайнерами, девелоперами та сапортом, а саме над:На даний час являюсь фрілансером.