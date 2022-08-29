requesterido123

Іван requesterido123

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Html coding service

Привіт! Із задоволенням поділюсь інформацією щодо досвіду у напрямку веб-розробки для того щоб допомогти зрозуміти, чи являюсь я таким спеціалістом,  який підходить саме тобі! Тому почну з опису досвіду роботи: Більше, ніж рік часу я працював фрілансером. У роботу брав сайти різної складності та різних типів:

  • Лендінги
  • Сайти-магазини
  • Багатосторінкові сайти
  • Фікси багів на існуючих сайтах
  • Апдейти також на вже існуючих сайтах
Після цього знайшовши вакансію у офіс влаштувався на фулл тайм в продуктову компанію де працював майже 3 роки у класній команді. Виконував різноманітні таски з людьми, які мені їх давали. Працював з дизайнерами,  девелоперами та сапортом, а саме над:
  • Головним сайтом компанії
  • Адмінкою
  • Шаблонами (темами)
  • Лендінгами (SEO сторінками)
  • Email - листами
На даний час являюсь фрілансером.