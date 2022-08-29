requesterido123

Html coding service
Привіт! Із задоволенням поділюсь інформацією щодо досвіду у напрямку веб-розробки для того щоб допомогти зрозуміти, чи являюсь я таким спеціалістом, який підходить саме тобі! Тому почну з опису досвіду роботи: Більше, ніж рік часу я працював фрілансером. У роботу брав сайти різної складності та різних типів:
- Лендінги
- Сайти-магазини
- Багатосторінкові сайти
- Фікси багів на існуючих сайтах
- Апдейти також на вже існуючих сайтах
- Головним сайтом компанії
- Адмінкою
- Шаблонами (темами)
- Лендінгами (SEO сторінками)
- Email - листами