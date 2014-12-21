Есть система мониторинга транспорта Wialon ( https://gurtam.com/ru/wialon, sdk по ссылкам ниже ) , требуется интеграция с сервисом топливных карт. ( api во вложение ). К каждой машине должна привязываться топливная карта. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется создать сайт для сервисной компании Основные направления деятельности которые должны быть представлены на сайте -Спутниковый мониторинг, ит-аутсорсинг, видео наблюдение, обслуживание 1с -Продажа спец одежды -Уборка территорий ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть роутер Zyxel Keenetic Giga II . Подключены три провайдера: 2 проводных (pppoe ) и один 3g модем . все три провайдера с статическим ip. Своими силами получилось настроить что вроде работают все три ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать сайт для небольшого салона красоты - Точно необходима главная страница, раздел с услугами, контакты, фото работ мастеров, акции может еще какие то по согласованию с исполнителем. - Желательно использовать wordpress ...Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт10 лет назад