respectedman

Веб-разработчик с полным стеком с 2-летним опытом работы, уверенные навыки в Django, Flask и Aiohttp, опыт в моделировании баз данных с использованием SQL (PostgreSQL, MySQL, SQLite), также у меня есть практический опыт в CMS (WordPress, OpenCart) и интерфейсных технологиях JavaScript, CSS, HTML.

Я отношусь к этому делу со всей ответственностью. Я готов решить вашу проблему быстро и эффективно. Для меня главное - это добросовестность.

Услуги, которые я предоставляю:

- Моделирование базы данных

- Адаптивная верстка HTML/CSS

- Сбор данных Parsing (Синтаксический анализ, Очистка)

- Excel / CSV / XML / JSON ...

- Автоматическая загрузка данных и информации

- Автоматизация загрузки мультимедиа (изображений, видео и т.д.) на локальный