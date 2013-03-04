633666582

Самые низкие цены(так как не давно зарегистрированный пользователь)

- Верстка

- Java, Delphi, HTML, CSS.

- JavaScript, PHP

- CMS (Joomla)

- Создание сайтов и их администрирование,

- Продвижение в поисковых системах .

Портфолио

http://obshivka.elitno.net/

http://signum.zthata.com/ верстка с psd

http://asd.ho.ua/ верстка с psd

http://tuning.elitno.net/

http://agrospetspostach.ho.ua/