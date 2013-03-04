633666582
Самые низкие цены(так как не давно зарегистрированный пользователь)
- Верстка
- Java, Delphi, HTML, CSS.
- JavaScript, PHP
- CMS (Joomla)
- Создание сайтов и их администрирование,
- Продвижение в поисковых системах .
Портфолио
http://signum.zthata.com/ верстка с psd
http://asd.ho.ua/ верстка с psd
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $15
#1328
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
#1935
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
#2019
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $60
#3200
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $20
#3632
HTML-верстка
нет отзывов
от $80
#7637