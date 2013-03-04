respectorr

Сергей Зайцев respectorr

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
633666582

Самые низкие цены(так как не давно зарегистрированный пользователь)

- Верстка

- Java, Delphi, HTML, CSS.

- JavaScript, PHP

- CMS (Joomla)

- Создание сайтов и их администрирование,

- Продвижение в поисковых системах .

Портфолио

http://obshivka.elitno.net/

http://signum.zthata.com/ верстка с psd

http://asd.ho.ua/ верстка с psd

http://tuning.elitno.net/

http://agrospetspostach.ho.ua/

Тестирование сайтов
нет отзывов
от $15
#1328
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
#1935
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
#2019
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $60
#3200
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $20
#3632
HTML-верстка
нет отзывов
от $80
#7637
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