Видеомонтаж, обработка аудио, создание рекламы.

Работал на телеканале более двух лет. Опыт работы в создании рекламы, озвучивания монтажа видео съёмок огромен. Работа с профессионалами позволила стать индивидуальным предпринимателем в этой области. Имея опыт и свободное время нашёл такой вид услуг как фриланс. Буду рад сотрудничать имея качественные программы для работы с аудио, видео. Опыт сейчас тоже немаловажен на это смотрит каждый. В данный момент заинтересован в портфолию наработанного именно на веблансер. При этом цены в отношении работ первостепенны - они очень низки. Так как работы свои вы понимаете я не заливал в интернет.