Привет, я ー Анжелика, профессиональный ретушер)
Обработала более 50 кадров
Прошла обучение у наставника Валерии Яськовой, которая работала с журналами Vogue, Elle.
Я создаю естественную ретушь, чтобы:
Выделить ваши снимки среди конкурентов и привлечь новых клиентов
Освободить время для съемок, увеличить количество заказов и средний чек
Зацепить внимание аудитории за счет ярких фотографий в ленте
Мои преимущества:
Работа в оговоренные сроки и строго по вашему техническому заданию (ТЗ). При необходимости помогаю составить его
Итоговая цена зависит от сложности фотографии, качества исходного кадра и вашего технического задания
Срок выполнения заказов: 1-5 дней, зависит от объем работы и моей загруженности
Примеры работ по всем направлениям можно посмотреть в моем портфолио:
Behance: www.behance.net/angellica...
Инстаграм: instagram.com/retouch.ang...
Чтобы получить расчет стоимости вашего заказа + тестовое фото, пишите в сообщениях. Отвечаю в течении часа (рабочее время с 9:00 до 23:00 по мск)
Портфолио
- Макияж1 просмотр
- Beauty - ретушьнет просмотров
- В зеленом оттенкенет просмотров
- Неоновый светнет просмотров
- Ч/Б2 просмотра
- RED2 просмотра
- Светнет просмотров
- Чашка кофенет просмотров
- Джинсовый костюмнет просмотров
- Портрет девушкинет просмотров
- Путьнет просмотров
- Тень леопарданет просмотров