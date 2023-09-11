Обо мне

Привет, я ー Анжелика, профессиональный ретушер)



Обработала более 50 кадров

Прошла обучение у наставника Валерии Яськовой, которая работала с журналами Vogue, Elle.



Я создаю естественную ретушь, чтобы:

Выделить ваши снимки среди конкурентов и привлечь новых клиентов

Освободить время для съемок, увеличить количество заказов и средний чек

Зацепить внимание аудитории за счет ярких фотографий в ленте



Мои преимущества:

Работа в оговоренные сроки и строго по вашему техническому заданию (ТЗ). При необходимости помогаю составить его



Итоговая цена зависит от сложности фотографии, качества исходного кадра и вашего технического задания



Срок выполнения заказов: 1-5 дней, зависит от объем работы и моей загруженности



Примеры работ по всем направлениям можно посмотреть в моем портфолио:

Behance: www.behance.net/angellica...

Инстаграм: instagram.com/retouch.ang...



Чтобы получить расчет стоимости вашего заказа + тестовое фото, пишите в сообщениях. Отвечаю в течении часа (рабочее время с 9:00 до 23:00 по мск)