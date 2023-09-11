retouchangellica

Анжелика retouchangellica

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Обо мне

Привет, я ー Анжелика, профессиональный ретушер)

Обработала более 50 кадров
Прошла обучение у наставника Валерии Яськовой, которая работала с журналами Vogue, Elle.

Я создаю естественную ретушь, чтобы:
Выделить ваши снимки среди конкурентов и привлечь новых клиентов
Освободить время для съемок, увеличить количество заказов и средний чек
Зацепить внимание аудитории за счет ярких фотографий в ленте

Мои преимущества:
Работа в оговоренные сроки и строго по вашему техническому заданию (ТЗ). При необходимости помогаю составить его

Итоговая цена зависит от сложности фотографии, качества исходного кадра и вашего технического задания

Срок выполнения заказов: 1-5 дней, зависит от объем работы и моей загруженности

Примеры работ по всем направлениям можно посмотреть в моем портфолио:
Behance: www.behance.net/angellica...
Инстаграм: instagram.com/retouch.ang...

Чтобы получить расчет стоимости вашего заказа + тестовое фото, пишите в сообщениях. Отвечаю в течении часа (рабочее время с 9:00 до 23:00 по мск)

Портфолио

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Обработка фотографий
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$2/час
от $1от 1 дня
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