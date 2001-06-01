rev

Гость rev

 
43 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Золотаренко Андрей

Боярка, переулок парковый 6

Дом. 8(298)36-336

Моб. 8(097)931-70-88

Цель Дизайнер компьютерной графики

Персональная дата рождения:14.01.1981

Информация семейное положение, женат

Образование

Факультет: конструирование и дизайн предметов народного

потребления

Специальность: художник модельер

Учебный центр

Дизайн компьютерной графики

Учебный центр

(Web) дизайн

Практические

навыки Corel Draw, Adobe Photoshop, html

Опыт работы >( 2001-06 )

Обязанности: дизайн, веб-дизайн.

>( 2001 )

Обязанности: обработка фотографий

Обязанности: общение с экспонентами, сбор информации,

маркетинговые исследования

>( 97-2002 )

Обязанности: решение вопросов связанных с организацией

выставки, регистрация посетителей

> ( 97 ) промоутер

> ( 96 ) промоутер

Обязанности: проверка поставок , кладовщик, заключение

договоров.

Персональные Ответственность, умение прибывать всегда в хорошем Характеристики расположении духа, целеустремленность, выносливость.

Другие интересы Экстремальные виды спорта, рисование абстракций, изучения ПК,

фантастика.

От 550$ c возможностями к перспективе

Золотаренко Андрей

Боярка, переулок парковый 6

Дом. 8(298)36-336

Моб. 8(097)931-70-88

Цель Дизайнер компьютерной графики

Персональная дата рождения:14.01.1981

Информация семейное положение, женат

Образование

Факультет: конструирование и дизайн предметов народного

потребления

Специальность: художник модельер

Учебный центр

Дизайн компьютерной графики

Учебный центр

(Web) дизайн

Практические

навыки Corel Draw, Adobe Photoshop, html

Опыт работы >( 2001-06 )

Обязанности: дизайн, веб-дизайн.

>( 2001 )

Обязанности: обработка фотографий

Обязанности: общение с экспонентами, сбор информации,

маркетинговые исследования

>( 97-2002 )

Обязанности: решение вопросов связанных с организацией

выставки, регистрация посетителей

> ( 97 ) промоутер

> ( 96 ) промоутер

Обязанности: проверка поставок , кладовщик, заключение

договоров.

Персональные Ответственность, умение прибывать всегда в хорошем Характеристики расположении духа, целеустремленность, выносливость.

Другие интересы Экстремальные виды спорта, рисование абстракций, изучения ПК,

фантастика.

От 550$ c возможностями к перспективе

Золотаренко Андрей

Боярка, переулок парковый 6

Дом. 8(298)36-336

Моб. 8(097)931-70-88

Цель Дизайнер компьютерной графики

Персональная дата рождения:14.01.1981

Информация семейное положение, женат

Образование

Факультет: конструирование и дизайн предметов народного

потребления

Специальность: художник модельер

Учебный центр

Дизайн компьютерной графики

Учебный центр

(Web) дизайн

Практические

навыки Corel Draw, Adobe Photoshop, html

Опыт работы >( 2001-06 )

Обязанности: дизайн, веб-дизайн.

>( 2001 )

Обязанности: обработка фотографий

Обязанности: общение с экспонентами, сбор информации,

маркетинговые исследования

>( 97-2002 )

Обязанности: решение вопросов связанных с организацией

выставки, регистрация посетителей

> ( 97 ) промоутер

> ( 96 ) промоутер

Обязанности: проверка поставок , кладовщик, заключение

Персональные Ответственность, умение прибывать всегда в хорошем Характеристики расположении духа, целеустремленность, выносливость.

Другие интересы Экстремальные виды спорта, рисование абстракций, изучения ПК, фантастика.

HTML