Золотаренко Андрей
Боярка, переулок парковый 6
Дом. 8(298)36-336
Моб. 8(097)931-70-88
Цель Дизайнер компьютерной графики
Персональная дата рождения:14.01.1981
Информация семейное положение, женат
Образование
Факультет: конструирование и дизайн предметов народного
потребления
Специальность: художник модельер
Учебный центр
Дизайн компьютерной графики
Учебный центр
(Web) дизайн
Практические
навыки Corel Draw, Adobe Photoshop, html
Опыт работы >( 2001-06 )
Обязанности: дизайн, веб-дизайн.
>( 2001 )
Обязанности: обработка фотографий
Обязанности: общение с экспонентами, сбор информации,
маркетинговые исследования
>( 97-2002 )
Обязанности: решение вопросов связанных с организацией
выставки, регистрация посетителей
> ( 97 ) промоутер
> ( 96 ) промоутер
Обязанности: проверка поставок , кладовщик, заключение
договоров.
Персональные Ответственность, умение прибывать всегда в хорошем Характеристики расположении духа, целеустремленность, выносливость.
Другие интересы Экстремальные виды спорта, рисование абстракций, изучения ПК,
фантастика.
От 550$ c возможностями к перспективе
Золотаренко Андрей
Боярка, переулок парковый 6
Дом. 8(298)36-336
Моб. 8(097)931-70-88
Цель Дизайнер компьютерной графики
Персональная дата рождения:14.01.1981
Информация семейное положение, женат
Образование
Факультет: конструирование и дизайн предметов народного
потребления
Специальность: художник модельер
Учебный центр
Дизайн компьютерной графики
Учебный центр
(Web) дизайн
Практические
навыки Corel Draw, Adobe Photoshop, html
Опыт работы >( 2001-06 )
Обязанности: дизайн, веб-дизайн.
>( 2001 )
Обязанности: обработка фотографий
Обязанности: общение с экспонентами, сбор информации,
маркетинговые исследования
>( 97-2002 )
Обязанности: решение вопросов связанных с организацией
выставки, регистрация посетителей
> ( 97 ) промоутер
> ( 96 ) промоутер
Обязанности: проверка поставок , кладовщик, заключение
договоров.
Персональные Ответственность, умение прибывать всегда в хорошем Характеристики расположении духа, целеустремленность, выносливость.
Другие интересы Экстремальные виды спорта, рисование абстракций, изучения ПК,
фантастика.
От 550$ c возможностями к перспективе
Золотаренко Андрей
Боярка, переулок парковый 6
Дом. 8(298)36-336
Моб. 8(097)931-70-88
Цель Дизайнер компьютерной графики
Персональная дата рождения:14.01.1981
Информация семейное положение, женат
Образование
Факультет: конструирование и дизайн предметов народного
потребления
Специальность: художник модельер
Учебный центр
Дизайн компьютерной графики
Учебный центр
(Web) дизайн
Практические
навыки Corel Draw, Adobe Photoshop, html
Опыт работы >( 2001-06 )
Обязанности: дизайн, веб-дизайн.
>( 2001 )
Обязанности: обработка фотографий
Обязанности: общение с экспонентами, сбор информации,
маркетинговые исследования
>( 97-2002 )
Обязанности: решение вопросов связанных с организацией
выставки, регистрация посетителей
> ( 97 ) промоутер
> ( 96 ) промоутер
Обязанности: проверка поставок , кладовщик, заключение
Персональные Ответственность, умение прибывать всегда в хорошем Характеристики расположении духа, целеустремленность, выносливость.
Другие интересы Экстремальные виды спорта, рисование абстракций, изучения ПК, фантастика.