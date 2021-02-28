Разработка C#-WPF приложений, паттерн MVVM, возможно применение библиотек Telerik

Занимаюсь разработкой приложений WPF (Windows Presentation Foundation), паттерн MVVM с использованием (или без) библиотек Telerik. В 2017 году окончил ФГБОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» по специальности "Промышленная электроника", магистр, красный диплом. С 2016 года работаю в компании ООО "Новые Системы Электроники", которая занимается производством программируемых силовых модулей. Разрабатывал для компании среду графического программирования АСУ Конфигуратор (см. портфолио), а также другое прикладное ПО.