reypelkop creation

Меня зовут Сергей. Окончил художественную школу .Занимаюсь векторным дизайном. Работы разнообразных видов: создание дизайна соцсетей(шапки/аватарки для ютуба/вк/фб), реклама( баннеры, каталоги тд), обработка фото, создание личных логотипов или же лого компаний, создание различных принтов, исполнение артов( лайн-арт, неон-арт, цветной и ч/б арты) тд. Выполняю всё к указанным срокам. Всегда учитываю пожелания клиента.

К слову, дизайном занимаюсь достаточное время, чтобы сделать всё для довольного работой клиента.