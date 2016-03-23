rezeda0205

Word, Excel, бухучет (корректировка текстов бухгалтерской тематики, консультация, ведение)

Имею возможность и опыт для выполнения заказа:1) По работе в Excel: любая сложность под ключ для комфортной работы пользователя. Простой ввод, таблицы, фопмулы, графики и т.д. 2) По работе в Word: любая сложность. Грамотный набор, чистое форматирование, редактирование, корректирование.3) В сфере бухгалтерского учета: го учета: корректировка текстов бухгалтерской тематики (профессиональная, грамматическая, стилистическая); консультирование, ведение, составление деклараций, разработка налоговых регистров и т. д.)

Чтобы здесь и сейчас заявить, что я грамотный человек, у меня средств пока мало, конечно. А у работы с текстом здесь много своих тонкостей и требований. Что и притягивает, захватывает, превращая просто интерес и желание в действие.

Имею большой опыт работы в бухгалтерской сфере, в аудиторской деятельности.

Человек, избравший для себя бухгалтерскую или аудиторскую деятельность, изначально пунктуален, внимателен, обязателен, надежен. Также необходимы высокий уровень математических способностей; способность к анализу, синтезу, обобщению получаемой информации; хорошо развитая кратковременная и долговременная память. Без всего этого никак. Человек или бухгалтер, или нет.

Аудиторская деятельность первоочередно предполагает сильное логическое мышление, умение изложить мнение аргументированно, сделать верные выводы, довести до клиента свое видение проблемы, задачи. Как побочный эффект от этой работы :), умение писать большие отчеты (профессиональные тексты, таблицы, формулы, график и т.д.), отличное владение Word, Excel.

Образование высшее, первое - мехмат университета, второе - экономическое.