Разработка сайтов различной сложности. Использование PHP, JavaScript, MySQL
ФИО: Тыченок Виталий Владимирович
E-mail: [email protected]
Образование:
2004 г. – 2009 г. – Национальный авиационный университет.
Факультет: Информационных и телекоммуникационных систем.
Квалификация: специалист.
Другие навыки:
Профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows 95–XP).
Знание HTML, PHP, MySQL, JavaScript, Object Pascal, Joomla.
Умение проектировать информационные системы, реляционные базы данных (MySQL, Microsoft Access XP). Верстка сайтов.
Навыки работы с Adobe Photoshop CS3.
Личностные качества:
Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.
Работы: