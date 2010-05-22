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Виталий Тыченок rezerv

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Разработка сайтов различной сложности. Использование PHP, JavaScript, MySQL

ФИО: Тыченок Виталий Владимирович

E-mail: [email protected]

Образование:

2004 г. – 2009 г. – Национальный авиационный университет.

Факультет: Информационных и телекоммуникационных систем.

Квалификация: специалист.

Другие навыки:

Профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows 95–XP).

Знание HTML, PHP, MySQL, JavaScript, Object Pascal, Joomla.

Умение проектировать информационные системы, реляционные базы данных (MySQL, Microsoft Access XP). Верстка сайтов.

Навыки работы с Adobe Photoshop CS3.

Личностные качества:

Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.

Работы:

1.http://rezerv69.narod.ru/

2.http://qstyle.com.ua/

3.http://someprojects.narod.ru/