rezvanov_design

Руслан Резванов rezvanov_designrezvanov_design
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайнер 🎨
Специализация:
✅ создаю сайты на платформе Tilda с нуля или по макету;
✅ оформляю визитки, чек-листы, буклеты, сертификаты, гайды, прайс-листы, упаковки или флаеры;
✅ дизайн логотипов;
✅ проработка вечной ленты, шаблонов для stories, иконок-highlights для Инстаграм;
✅ аватарки, баннеры для любой соцсети.
Работа по созданию сайта всегда основывается на ваших вкусовых предпочтениях и особенностях ниши. Проведу анализ конкурентов, возьму у них всё лучшее. Как итог получите сайт, который будет выгодно отличаться от всех остальных 料
Есть готовый текст для сайта? Помогу его отредактировать, если есть «вода» и сформировать УТП (уникальное торговое предложение). Это поможет клиенту сделать выбор в вашу пользу 🤝
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