rezvanov_design

Веб-дизайнер 🎨

Специализация:

✅ создаю сайты на платформе Tilda с нуля или по макету;

✅ оформляю визитки, чек-листы, буклеты, сертификаты, гайды, прайс-листы, упаковки или флаеры;

✅ дизайн логотипов;

✅ проработка вечной ленты, шаблонов для stories, иконок-highlights для Инстаграм;

✅ аватарки, баннеры для любой соцсети.

Работа по созданию сайта всегда основывается на ваших вкусовых предпочтениях и особенностях ниши. Проведу анализ конкурентов, возьму у них всё лучшее. Как итог получите сайт, который будет выгодно отличаться от всех остальных 料

Есть готовый текст для сайта? Помогу его отредактировать, если есть «вода» и сформировать УТП (уникальное торговое предложение). Это поможет клиенту сделать выбор в вашу пользу 🤝