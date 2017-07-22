rezyapkinweb2014

Опыт работы более 3-х лет, от Дизайна до Программирования!
Создам для вас дизайн:
- Landing page
- Сайта визитки
- Интернет магазина
- Логотипа
- а так же: редизайн существующего сайта или его отдельных элементов.
- Дизайн группы Вконтакте
- Создание буклетов, флаеров и др.
- Интернет магазин
- Landing page
- Сайт визитка
Личное сообщение: Отправить
E-mail: [email protected]
Skype: Во избежание недоразумений в связи с мошенниками в скайпе отправляйте Ваш Skype ID и запрос на добавление через Личные сообщения.
Viber: По предварительному запросу через Личные сообщения
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