rezyapkinweb2014

Опыт работы более 3-х лет, от Дизайна до Программирования!

Создам для вас дизайн:

Landing page

Сайта визитки

Интернет магазина

Логотипа

а так же: редизайн существующего сайта или его отдельных элементов.

Дизайн группы Вконтакте

Создание буклетов, флаеров и др.

Интернет магазин

Landing page

Сайт визитка

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