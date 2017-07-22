rezyapkinweb2014

Денис rezyapkinweb2014

 
32 годаРоссия/Ковров
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Опыт работы более 3-х лет, от Дизайна до Программирования!

Создам для вас дизайн:

  • Landing page
  • Сайта визитки
  • Интернет магазина
  • Логотипа
  • а так же: редизайн существующего сайта или его отдельных элементов.
Дополнительные услуги:

  • Дизайн группы Вконтакте
  • Создание буклетов, флаеров и др.
Разработка "под ключ":

  • Интернет магазин
  • Landing page
  • Сайт визитка
Способы связи:

Личное сообщение: Отправить

E-mail:  [email protected]

Skype: Во избежание недоразумений в связи с мошенниками в скайпе отправляйте Ваш Skype ID и запрос на добавление через Личные сообщения.

Viber: По предварительному запросу через Личные сообщения

Сайт-визитка