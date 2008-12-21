CV
Ф.И.О.: Руслан Ф. Фаткуллин
Дата рождения: 2 апреля 1968 г.
Сем. положение: Женат, 2 детей
Д. адрес: Пензенская область
Д. тел.: 8(84164)26369, 8-777-2398438
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Желаемая позиция: Технический переводчик (английский)
ОПЫТ РАБОТЫ:
Апрель 2007 – по наст. время Технический переводчик
Апрель 2006 – Март 2007 SAM Trade (Продажа и техподдержка промышленной автоматики Emerson Industrial Automation), Технический Менеджер
Январь 2006 – Март 2006 GMC Co. (производство щелочных и аккумуляторных батареек). Директор технического отдела
Сентябрь 2005 – январь 2006 Kentech Kazakhstan Technical Services, Технический Администратор/Специалист по КИПиА (настройка, калибровка, пуско-наладка интеллектуальных измерительных устройств, подготовка протоколов испытаний и калибровки, листов технических данных, тестирование и регулировка клапанов автоматического сброса давления)
Февраль 2005 – Август 2005 ALS Alliance, Технический переводчик (перевод технической и бизнес документации)
Октябрь 2003 – Январь 2005 Проект ПВП/ЗСГ (Тенгизшевройл, Тенгиз), Технический переводчик (перевод технической и рабочей документации, перевод собраний, совещаний)
Апрель 2003 – Август 2003 Проект трубопровода КАМ (HURRICANE-KUMKOL-MUNAI, Кызылорда).
Переводчик / Технический специалист группы по пуско-наладке (участие в пуско-наладке объектов трубопровода КАМ – насосных станций, нефтеналивного терминала).
Июнь 2002- Апрель 2003 Проект трубопровода KAM (Hurricane-Kumkol-Munai, Кызылорда).
Технический переводчик отдела капитального строительства проекта КАМ.
Апрель 2002 – Июнь 2003 Teletrade D.J. (интерактивные торги на мировых валютных бирж, перевод оперативной и аналитической информации), переводчик
Март 2002 – Июнь 2002 Firecon ltd (Казахско-Британское СП, сертификация и техническая поддержка оборудования для нефтегазовой индустрии), технический переводчик
2001 гг. Участие в составлении Русско-Англо-Казахского терминологического словаря по нефти и газу
1995 – 2001 гг. Переводческие агентства “Алтынай” и “Полиглот-Сервис”
1998 г. Казахско-Американский Университет, преподаватель физики и астрономии
Октябрь, 1997 г. Переводчик официальной правительственной делегации Испании
1995 г. Энергоцентр TACIS, технический переводчик
1994 – 1997 гг. Республиканский дворец школьников, руководитель кружка астрономии
1992 – 2001 гг. Астрофизический институт Академии наук, младший научный сотрудник (математическое моделирование активных образований Солнца, спектроскопия и хроматография Солнечной короны и хромосферы)
1992 – 1994 гг. Преподаватель астрономии в частной школе
ОБРАЗОВАНИЕ:
1986 – 1992 гг. Казахский Государственный Университет, физический факультет (отделение с углубл. изуч. англ. яз.), Кафедра физики плазмы
КУРСЫ
2004 CPDEP (интерактивный курс Процесс разработки и реализации проектов в компании ChevronTexaco (ChevronTexaco Project Development and Execution Process))
2004 Основы ISO 9001 (интерактивный курс ChevronTexaco online course)
2004 PlantWeb University (интерактивные курсы EmersonProcess, основы протокола Fieldbus и техобслуживания автоматизированных процессов)
2002 Курсы обучения.
Специалист по КИПиА
2005 Сертификационный курс компании Tyco Valves по тестированию и техобслуживанию клапанов автоматического сброса давления
ЯЗЫКИ:
Русский: Свободно
Английский: Хорошо
Татарский, казахский: Разговорный
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Компьютерные навыки: программирование (BASIC, PASCAL, FORTRAN, C), Windows 98/NT/XP, MS-Office, Internet-приложения (Macromedia Dreamweaver, Netscape Composer, FrontPage, Internet utilities), PROMPT, Adobe Photoshop, Finereader, Macromedia Flash (нач. уровень), SAP (общие понятия), SQL Server (установка и конфигурирование, запросы)
• Инструменты компьютерного перевода (TRADOS, Wordfast, макропрограмма переводческой базы собственной разработки)
• Хорошее знание научно-технической, геологической, нефтегазовой, юридической и экономической английской терминологии. До 12 страниц в день. 6 дней в неделю, 200 рублей за страницу.
• Знание основных направлений современной науки и техники
• Опыт работы с современным оборудованием (спектроскопические приборы; интеллектуальные измерительные устройства на основе протоколов HART, Fieldbus, конфигурирование, наладка, установка)
• Общие знания о современных промышленных протоколах HART, Fieldbus, PROFIBUS, CANopen
• Хороший педагогический опыт, коммуникабельность
• Возможность командировок
• Хорошая обучаемость, способность к самообразованию и быстрая адаптация к новой работе
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