Технический переводчик (английский)

CV

Ф.И.О.: Руслан Ф. Фаткуллин

Дата рождения: 2 апреля 1968 г.

Сем. положение: Женат, 2 детей

Д. адрес: Пензенская область

Д. тел.: 8(84164)26369, 8-777-2398438

E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Желаемая позиция: Технический переводчик (английский)

ОПЫТ РАБОТЫ:

Апрель 2007 – по наст. время Технический переводчик

Апрель 2006 – Март 2007 SAM Trade (Продажа и техподдержка промышленной автоматики Emerson Industrial Automation), Технический Менеджер

Январь 2006 – Март 2006 GMC Co. (производство щелочных и аккумуляторных батареек). Директор технического отдела

Сентябрь 2005 – январь 2006 Kentech Kazakhstan Technical Services, Технический Администратор/Специалист по КИПиА (настройка, калибровка, пуско-наладка интеллектуальных измерительных устройств, подготовка протоколов испытаний и калибровки, листов технических данных, тестирование и регулировка клапанов автоматического сброса давления)

Февраль 2005 – Август 2005 ALS Alliance, Технический переводчик (перевод технической и бизнес документации)

Октябрь 2003 – Январь 2005 Проект ПВП/ЗСГ (Тенгизшевройл, Тенгиз), Технический переводчик (перевод технической и рабочей документации, перевод собраний, совещаний)

Апрель 2003 – Август 2003 Проект трубопровода КАМ (HURRICANE-KUMKOL-MUNAI, Кызылорда).

Переводчик / Технический специалист группы по пуско-наладке (участие в пуско-наладке объектов трубопровода КАМ – насосных станций, нефтеналивного терминала).

Июнь 2002- Апрель 2003 Проект трубопровода KAM (Hurricane-Kumkol-Munai, Кызылорда).

Технический переводчик отдела капитального строительства проекта КАМ.

Апрель 2002 – Июнь 2003 Teletrade D.J. (интерактивные торги на мировых валютных бирж, перевод оперативной и аналитической информации), переводчик

Март 2002 – Июнь 2002 Firecon ltd (Казахско-Британское СП, сертификация и техническая поддержка оборудования для нефтегазовой индустрии), технический переводчик

2001 гг. Участие в составлении Русско-Англо-Казахского терминологического словаря по нефти и газу

1995 – 2001 гг. Переводческие агентства “Алтынай” и “Полиглот-Сервис”

1998 г. Казахско-Американский Университет, преподаватель физики и астрономии

Октябрь, 1997 г. Переводчик официальной правительственной делегации Испании

1995 г. Энергоцентр TACIS, технический переводчик

1994 – 1997 гг. Республиканский дворец школьников, руководитель кружка астрономии

1992 – 2001 гг. Астрофизический институт Академии наук, младший научный сотрудник (математическое моделирование активных образований Солнца, спектроскопия и хроматография Солнечной короны и хромосферы)

1992 – 1994 гг. Преподаватель астрономии в частной школе

ОБРАЗОВАНИЕ:

1986 – 1992 гг. Казахский Государственный Университет, физический факультет (отделение с углубл. изуч. англ. яз.), Кафедра физики плазмы

КУРСЫ

2004 CPDEP (интерактивный курс Процесс разработки и реализации проектов в компании ChevronTexaco (ChevronTexaco Project Development and Execution Process))

2004 Основы ISO 9001 (интерактивный курс ChevronTexaco online course)

2004 PlantWeb University (интерактивные курсы EmersonProcess, основы протокола Fieldbus и техобслуживания автоматизированных процессов)

2002 Курсы обучения.

Специалист по КИПиА

2005 Сертификационный курс компании Tyco Valves по тестированию и техобслуживанию клапанов автоматического сброса давления

ЯЗЫКИ:

Русский: Свободно

Английский: Хорошо

Татарский, казахский: Разговорный

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Компьютерные навыки: программирование (BASIC, PASCAL, FORTRAN, C), Windows 98/NT/XP, MS-Office, Internet-приложения (Macromedia Dreamweaver, Netscape Composer, FrontPage, Internet utilities), PROMPT, Adobe Photoshop, Finereader, Macromedia Flash (нач. уровень), SAP (общие понятия), SQL Server (установка и конфигурирование, запросы)

• Инструменты компьютерного перевода (TRADOS, Wordfast, макропрограмма переводческой базы собственной разработки)

• Хорошее знание научно-технической, геологической, нефтегазовой, юридической и экономической английской терминологии. До 12 страниц в день. 6 дней в неделю, 200 рублей за страницу.

• Знание основных направлений современной науки и техники

• Опыт работы с современным оборудованием (спектроскопические приборы; интеллектуальные измерительные устройства на основе протоколов HART, Fieldbus, конфигурирование, наладка, установка)

• Общие знания о современных промышленных протоколах HART, Fieldbus, PROFIBUS, CANopen

• Хороший педагогический опыт, коммуникабельность

• Возможность командировок

• Хорошая обучаемость, способность к самообразованию и быстрая адаптация к новой работе