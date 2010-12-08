rfeoclistow

Мы можем предложить как капитальный ремонт жилья, офисов и зданий, так и ко

СтройИнвестРезерв работает в Новосибирске с 2002 года и предоставляет огромный спектр услуг. Мы можем предложить как капитальный ремонт жилья, офисов и зданий, так и косметический. Занимаемся отделкой офисов и квартир в Новосибирске. Выполняем ремонтно-строительные работы любой сложности. Помимо этого предлагаем услуги дизайна интерьера для офисов и жилых помещений. У нас можно сразу приобрести оборудование и материалы для строительства дома. Выполняем строительно-монтажные работы в Новосибирске. Монтаж электрооборудования и электромонтаж освещения. Можем не только выполнять, но и организовывать строительные работы любой ложности. Эта услуга называется генеральный подряд. Это выполнение всех работ в комплексе по строительству собственными силами или с субподрядчиками.