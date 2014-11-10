квалифицированный юрист с большим опытом работы

Юрист, работаю по специальности с 1996 года, в настоящее время занимаю руководящую должность в банке. В мои обязанности входит разработка и/или участие в разработке внутренних положений и инструкий, внесение изменений в устав и регистрация данных изменений, проверка договоров, поступающих от контрагентов, составление договоров, составление протоколов разногласий к договорам, составление типовых договоров и форм, необходимых для работы организации (трудовых договоров, договоров с клиентами на обслуживание, форм заявлений и т.п.), работа с залогами, иными обеспечительными мерами, взыскание задолженности, участие в судах, работа с судебными приставами, консультирование клиентов и сотрудников по любым вопросам, требующим юридических знаний.