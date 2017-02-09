rgolovnev

Роман rgolovnev

 
51 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать очень красивый и современный адаптивный дизайн для небольшого сайта. 1. Главная страница (Landing page) ﻿- Сначала должно быть что-то красивое, например слайдера (есть фотографии в хорошем ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание уникальных текстов по автомобильной тематике.

    Требуется профессиональное написание  большого количества уникальных текстов, соответствующих SEO стандартам. Для определения исполнителя необходимо выполнить тестовое задание: Задача: Требуется написать описание сервиса, для бренда автомобильного бренда Infiniti  Образец на примере бренда AUDI ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка мобильного приложения iOS/Android

    Создать - на основание ресурса(ibuycar.ru) мобильное приложение, с аналогичной бизнес логикой. Разработка приложения должна быть на базе rest api(разработку api, будет вести текущей разработчик сайта параллельно с приложением). Требование ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сео оптимизация/продвижение сайта

    Техническое задание по сео. Изучить специфику сайта(ibuycar.ru), предложить стратегию продвижения.Провести аудит сайта с технической точки зрения - поиск проблем, варианты их решения, предложения по улучшению.Анализ текстового содержимого сайта -  поиск проблем, варианты их ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад