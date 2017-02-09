Нужно сделать очень красивый и современный адаптивный дизайн для небольшого сайта. 1. Главная страница (Landing page) - Сначала должно быть что-то красивое, например слайдера (есть фотографии в хорошем ...
- Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется профессиональное написание большого количества уникальных текстов, соответствующих SEO стандартам. Для определения исполнителя необходимо выполнить тестовое задание: Задача: Требуется написать описание сервиса, для бренда автомобильного бренда Infiniti Образец на примере бренда AUDI ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать - на основание ресурса(ibuycar.ru) мобильное приложение, с аналогичной бизнес логикой. Разработка приложения должна быть на базе rest api(разработку api, будет вести текущей разработчик сайта параллельно с приложением). Требование ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
Техническое задание по сео. Изучить специфику сайта(ibuycar.ru), предложить стратегию продвижения.Провести аудит сайта с технической точки зрения - поиск проблем, варианты их решения, предложения по улучшению.Анализ текстового содержимого сайта - поиск проблем, варианты их ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад